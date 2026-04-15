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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Mit vermeintlicher Pistole und Sturmhaube überfiel ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am Dienstagabend, 14. April 2026, um 21.20 Uhr eine Tankstelle auf der Horster Straße im Stadtteil Buer. Der Mann betrat den Verkaufsraum und forderte die 51-jährige Verkäuferin auf, das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Dabei hielt er einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand. Nachdem er das Geld erhalten hatte, entschuldigte sich der Mann und verließ die Tankstelle zu Fuß in Richtung Vinckestraße. Der Tatverdächtige war etwa 1,70 Meter groß, trug eine schwarze Jacke der Marke Strauß, eine blaue Jeanshose, schwarze Handschuhe sowie weiße Schuhe mit roten Applikationen.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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