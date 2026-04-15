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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeuge beobachtet mutmaßliche Kupfer- und Kabeldiebe und alarmiert Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Drei vorläufige Festnahmen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes vom Dienstag, 14. April 2026, in Ückendorf. Gegen 14.25 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Firmengrundstück an der Bergmannstraße gerufen, weil ein Zeuge mehrere verdächtige Männer beim Hantieren mit Kupferrohren und Kabeln auf einem umzäunten Gelände beobachtet hatte. Nachdem er von den Männern bemerkt worden war, flüchteten diese ohne Beute in einem Lieferwagen von der Tatörtlichkeit. Aufgrund der guten Beschreibung konnten Einsatzkräfte das Fluchtfahrzeug unweit entfernt in Höhe der Hohenzollernstraße und Ückendorfer Straße anhalten und die drei Männer aus Rumänien im Alter von 27, 39 und 44 Jahren kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 44-Jährige alkoholisiert am Steuer gesessen haben könnte. Ein entsprechender freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Das Fahrzeug sowie Kleidungsstücke der Männer wurden sichergestellt. Da alle drei Männer weder über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen noch eine Sicherheitsleistung bezahlen konnten, wurden sie aufgrund des Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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