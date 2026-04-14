Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Kabel im Bereich des Hauptbahnhofes Gelsenkirchen - Ermittlungen dauern an

Gelsenkirchen (ots)

Die Bundespolizei und die Polizei Gelsenkirchen sind am heutigen Dienstag, 14. April 2026, seit den frühen Morgenstunden gemeinsam in Bereich des Hauptbahnhofes Gelsenkirchen im Einsatz. Bislang unbekannte Täter beschädigten gegen 1 Uhr Kabel in der Nähe des alten Güterbahnhofes, wodurch der Hauptbahnhof Gelsenkirchen zurzeit nicht angefahren werden kann. Der Schaden konnte durch den Überflug eines Hubschraubers der Bundespolizei lokalisiert werden. Die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um einen Sabotagefall handelt, hat der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Hauptbahnhofes verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0209 365 8501 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

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