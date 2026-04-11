PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb geht nach räuberischem Diebstahl und Widerstand ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Altstadt, Freitag, 10.04.2026; 16:21 Uhr

Nach einem Ladendiebstahl, in im vierstelligen Eurobereich, in einem Drogeriemarkt in der Gelsenkirchener Altstadt, sollte ein 37-jähriger Gelsenkirchener durch eine Ladendetektivin und einem weiteren Mitarbeiter angehalten werden. Der Gelsenkirchener bedrohte die Mitarbeiter des Drogeriemarktes mit einem Messer und flüchtete. Ladendetektivin sowie der Mitarbeiter verfolgten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei. Der Beschuldigte, der sich hinter einem Fahrzeug versteckte, wurde durch die eingesetzten Kräfte angesprochen, reagierte jedoch nicht auf die Aufforderungen, sich hinzulegen, stattdessen versuchte er, in seine rechte Jackentasche zu greifen, in der sich das aufgeklappte Messer befand. Dies konnte durch den Einsatz von Eingriffstechniken verhindert werden. Der Ladendieb wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf der Fahrt zum Gewahrsam war er durchgehend aggressiv, schrie die Beamten an und versuchte einen Beamten mittels Kopfstoßes zu verletzen. Es wurden Strafanzeigen bezüglich des räuberischen Diebstahles sowie des Widerstandes gefertigt. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei den Widerstandshandlungen leicht am Finger, blieb aber dienstfähig.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Münchberg, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 10:18

    POL-GE: Krankenschwester bei Brand verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem am Donnerstag, 9. April 2026, bei einem Feuer im Zimmer eines Krankenhauses in der Altstadt eine Frau verletzt worden ist, ermittelt die Polizei. Die Feuerwehr berichtete hierzu ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6252520 Polizeibeamte trafen gegen 20 Uhr am Einsatzort an der Munckelstraße ein, nachdem der Brand bereits durch eine Krankenschwester gelöscht worden war. ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 15:11

    POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Laurentiusstraße in Horst kam es am Mitt-wochmittag, 8. April 2026, um 11.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 60-jähriger Gelsenkirchener in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei Autos und der Motorroller des Gelsenkircheners fuhren zur gleichen Zeit die Kreuzung aus verschiedenen Richtungen an. Die Verkehrsteilnehmer verständigten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren