Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendieb geht nach räuberischem Diebstahl und Widerstand ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Gelsenkirchen Altstadt, Freitag, 10.04.2026; 16:21 Uhr

Nach einem Ladendiebstahl, in im vierstelligen Eurobereich, in einem Drogeriemarkt in der Gelsenkirchener Altstadt, sollte ein 37-jähriger Gelsenkirchener durch eine Ladendetektivin und einem weiteren Mitarbeiter angehalten werden. Der Gelsenkirchener bedrohte die Mitarbeiter des Drogeriemarktes mit einem Messer und flüchtete. Ladendetektivin sowie der Mitarbeiter verfolgten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei. Der Beschuldigte, der sich hinter einem Fahrzeug versteckte, wurde durch die eingesetzten Kräfte angesprochen, reagierte jedoch nicht auf die Aufforderungen, sich hinzulegen, stattdessen versuchte er, in seine rechte Jackentasche zu greifen, in der sich das aufgeklappte Messer befand. Dies konnte durch den Einsatz von Eingriffstechniken verhindert werden. Der Ladendieb wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf der Fahrt zum Gewahrsam war er durchgehend aggressiv, schrie die Beamten an und versuchte einen Beamten mittels Kopfstoßes zu verletzen. Es wurden Strafanzeigen bezüglich des räuberischen Diebstahles sowie des Widerstandes gefertigt. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei den Widerstandshandlungen leicht am Finger, blieb aber dienstfähig.

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