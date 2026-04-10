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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Bulmke-Hüllen - Polizei sucht flüchtigen Verursacher

Gelsenkirchen (ots)

Ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener war am Donnerstag, 9. April 2026, mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Bismarck unterwegs, als der Fahrer eines blauen Mercedes gegen 19.40 Uhr von der Walpurgisstraße ebenfalls auf die Bismarckstraße bog. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers, weshalb dieser stark abbremsen musste. Bei dem Bremsmanöver stürzte der Gelsenkirchener und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Mercedes kümmerte sich nicht um den Radfahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Bismarck fort. Der 25-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung, beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6241 oder bei der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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