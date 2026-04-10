Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Krankenschwester bei Brand verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem am Donnerstag, 9. April 2026, bei einem Feuer im Zimmer eines Krankenhauses in der Altstadt eine Frau verletzt worden ist, ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehr berichtete hierzu ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6252520

Polizeibeamte trafen gegen 20 Uhr am Einsatzort an der Munckelstraße ein, nachdem der Brand bereits durch eine Krankenschwester gelöscht worden war. Diese verletzte sich hierbei. Weitere Personen wurden nicht verletzt, die betroffene Station wurde jedoch vorsorglich aufgrund des Brandgeruchs und Rauches geräumt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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