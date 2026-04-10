PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Krankenschwester bei Brand verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem am Donnerstag, 9. April 2026, bei einem Feuer im Zimmer eines Krankenhauses in der Altstadt eine Frau verletzt worden ist, ermittelt die Polizei.

Die Feuerwehr berichtete hierzu ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6252520

Polizeibeamte trafen gegen 20 Uhr am Einsatzort an der Munckelstraße ein, nachdem der Brand bereits durch eine Krankenschwester gelöscht worden war. Diese verletzte sich hierbei. Weitere Personen wurden nicht verletzt, die betroffene Station wurde jedoch vorsorglich aufgrund des Brandgeruchs und Rauches geräumt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 15:11

    POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Laurentiusstraße in Horst kam es am Mitt-wochmittag, 8. April 2026, um 11.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 60-jähriger Gelsenkirchener in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei Autos und der Motorroller des Gelsenkircheners fuhren zur gleichen Zeit die Kreuzung aus verschiedenen Richtungen an. Die Verkehrsteilnehmer verständigten sich ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:22

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Mit Feuerwerk aus Geschäft geflüchtet

    Gelsenkirchen (ots) - Mithilfe von Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei tatverdächtigen Ladendieben. Die unbekannten Mann werden verdächtigt, am Dienstag, 30. Dezember 2025, Feuerwerkskörper aus einem Lebensmittelgeschäft an der Engelbertstraße in Resse entwendet zu haben. Nachdem sie jeweils ihre Einkaufswagen mit Feuerwerksartikeln befüllt hatten, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:33

    POL-GE: Polizei sucht Einbrecher - Wer kennt die Männer?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die sich in der Nacht von Montag, 2. Februar 2026, auf Dienstag, 3. Februar 2026, Zugang zu einem Seniorenzentrum in Schalke verschafft haben. Die Männer brachen in das Haus auf der Ruhrstraße ein und durchsuchten die Büros im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren