Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Laurentiusstraße in Horst kam es am Mitt-wochmittag, 8. April 2026, um 11.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 60-jähriger Gelsenkirchener in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei Autos und der Motorroller des Gelsenkircheners fuhren zur gleichen Zeit die Kreuzung aus verschiedenen Richtungen an. Die Verkehrsteilnehmer verständigten sich untereinander mit Handzeichen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 60-Jährigen auf seinem Motorroller und einem 64-jährigen Autofahrer aus Frankreich. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu.

Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den Gelsenkirchener und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

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