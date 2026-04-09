PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich Fischerstraße/Laurentiusstraße in Horst kam es am Mitt-wochmittag, 8. April 2026, um 11.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 60-jähriger Gelsenkirchener in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Zwei Autos und der Motorroller des Gelsenkircheners fuhren zur gleichen Zeit die Kreuzung aus verschiedenen Richtungen an. Die Verkehrsteilnehmer verständigten sich untereinander mit Handzeichen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 60-Jährigen auf seinem Motorroller und einem 64-jährigen Autofahrer aus Frankreich. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen, Verletzungen zu.

Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den Gelsenkirchener und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 14:22

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Mit Feuerwerk aus Geschäft geflüchtet

    Gelsenkirchen (ots) - Mithilfe von Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei tatverdächtigen Ladendieben. Die unbekannten Mann werden verdächtigt, am Dienstag, 30. Dezember 2025, Feuerwerkskörper aus einem Lebensmittelgeschäft an der Engelbertstraße in Resse entwendet zu haben. Nachdem sie jeweils ihre Einkaufswagen mit Feuerwerksartikeln befüllt hatten, ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:33

    POL-GE: Polizei sucht Einbrecher - Wer kennt die Männer?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die sich in der Nacht von Montag, 2. Februar 2026, auf Dienstag, 3. Februar 2026, Zugang zu einem Seniorenzentrum in Schalke verschafft haben. Die Männer brachen in das Haus auf der Ruhrstraße ein und durchsuchten die Büros im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Anschließend ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 11:23

    POL-GE: Feuer in leerstehendem Gebäude - Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Brand in einem leerstehenden Bürogebäude in der Feldmark sind Einsatzkräfte am Montagabend, 6. April 2026, gerufen worden. Das Feuer in dem Gebäude an der Küppersbuschstraße war vermutlich gegen 20.15 Uhr ausgebrochen und hatte einen größeren Sachschaden verursacht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren