Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Einbrecher - Wer kennt die Männer?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei Gelsenkirchen nach drei unbekannten Tatverdächtigen, die sich in der Nacht von Montag, 2. Februar 2026, auf Dienstag, 3. Februar 2026, Zugang zu einem Seniorenzentrum in Schalke verschafft haben. Die Männer brachen in das Haus auf der Ruhrstraße ein und durchsuchten die Büros im Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Am nächsten Morgen stellten Mitarbeitende des Seniorenzentrums den Einbruch fest und alarmierten die Polizei.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden diese im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/199908

Hinweise zu den Tatverdächtigen übermitteln Sie bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

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