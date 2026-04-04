Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei kontrolliert an Car-Freitag vermehrt

Gelsenkirchen (ots)

Anlässlich des Saisonauftakts der Tuningszene, der alljährlich an Karfreitag stattfindet und in Anlehnung daran Car-Freitag genannt wird, hat die Polizei Gelsenkirchen am 03.04.2026 verstärkte Kontrollen an den bekannten Treffpunkten der Szene im Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt kam es zu keinen größeren Ansammlungen von Fahrzeugen und Personen. Im Bereich der Brüsseler Straße konnte jedoch ein VW-Golf angetroffen werden. Der Halter hatte es mit dem Tuning seines Fahrzeuges übertrieben, sodass die Sicherheit des Pkw für den Straßenverkehr nicht mehr gewährleistet war und die Betriebserlaubnis erlosch. Der Pkw wurde sichergestellt. Nun wird ein genaues Gutachten erstellt, um die Verstöße zu dokumentieren. Insgesamt zieht die Polizei Gelsenkirchen eine positive Bilanz des Einsatzes.

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