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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit schwer verletztem Fußgänger

Gelsenkirchen (ots)

Ein 48jähriger aus Mühlheim an der Ruhr befuhr am Freitag, 27. März 2026, gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes Kastenwagen die Bismarckstraße in Fahrrichtung Gelsenkirchen-Altstadt, als ein 41jähriger Gelsenkirchener in Höhe der Marschallstraße unvermittelt auf die die Fahrbahn gerannt sei. Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zur Kollision, wobei der Fußgänger schwer am Kopf verletzt wurde. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verbleiben musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bismarckstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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