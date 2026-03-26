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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Großer Präsenzeinsatz der Soko Jugend/ 130 Personenkontrollen

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Ordnungsdienst waren am Donnerstag, 26. März 2026, erneut gemeinsam im Einsatz zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität. Bei dem Einsatz, der in der Zeit von 12.30 Uhr bis 20 Uhr stattfand, haben die Einsatzkräfte viele verschiedene Maßnahmen getroffen.

Zivile Kräfte haben Aufklärung an bekannten Schwerpunkten und Aufenthaltsorten in den Innenstädten von Gelsenkirchen und Buer betrieben. Uniformierte Kräfte zeigten massive Präsenz an verschiedenen Punkten in der gesamten Stadt, die in der Vergangenheit immer wieder im Deliktsfeld der Kinder- und Jugendgewalt aufgefallen sind. Dazu gehörten beispielsweise U-Bahnhöfe, der Bereich rund um das Musiktheater, der Goldbergplatz und der Heinrich-König-Platz. Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei haben dabei gemeinsame Kontrollen durchgeführt und Maßnahmen getroffen. Unter anderem wurden über 130 Personen kontrolliert und Identitätsfeststellungen durchgeführt. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurden ein Messer, ein Pfefferspray, Betäubungsmittel sowie illegale Vapes gefunden und sichergestellt. Sichtbar präsent waren darüber hinaus die Fußstreifen in der Gelsenkirchener Innenstadt. Die Beamten des Kriminalkommissariates 15, die sich schwerpunktmäßig um Jugendkriminalität und jugendliche Intensivtäter kümmern, haben sechs Gefährderansprachen durchgeführt und noch mal mit Geschädigten, unter anderem einem Kind, eines Raubdelikts gesprochen. Präventiv im Einsatz waren die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariates Kriminalprävention und Opferschutz. Sie waren schwerpunktmäßig im Stadtteil Ückendorf unterwegs, haben Jugendhilfeeinrichtungen aufgesucht und rund zwei Dutzend Gespräche mit Kindern und Jugendlichen geführt. Insgesamt wurden 15 Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Steuerhehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kriminaloberrat Benjamin Thom, Leiter der Soko Jugend, zieht ein positives Fazit des Einsatzes: "Durch die massive Präsenz haben wir gezeigt, dass wir die Kinder und Jugendlichen im Auge haben. Diese sichtbaren und spürbaren Einsätze sorgen nicht nur objektiv für Sicherheit, sie erhöhen auch das subjektive Sicherheitsempfinden. Das beweisen die getroffenen Maßnahmen. Wir verfolgen unsere Strategie weiter und werden auch in Zukunft gemeinsam daran arbeiten, die Kinder- und Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen, repressiv und präventiv."

Neben diesen Großeinsätzen gehört es rund um die Uhr zu den Aufgaben von Polizei und Ordnungspartnern, Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität zu treffen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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