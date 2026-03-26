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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 30-Jähriger beschädigt mehrere Autos in Schalke und muss ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Der Streifzug eines 30-jährigen Gelsenkircheners endete am Mittwochabend, 25. März 2026, im Polizeigewahrsam. Ein Zeuge beobachtete gegen 20.15 Uhr, wie der Mann auf der Uechtingstraße in Schalke-Nord bei fünf geparkten Autos die Seitenspiegel abtrat und eine Mülltonne in ein weiteres geparktes Auto warf. Außerdem versuchte er an einem Fahrzeug das Kennzeichen abzureißen und verbog dieses dabei. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Die Einsatzkräfte sprachen den aggressiven Mann an, woraufhin dieser nicht reagierte und versuchte vom Tatort zu fliehen. Er wurde durch die Beamten zu Boden gebracht und seine Personalien wurden festgestellt. Da sich der 30-Jährige weiter uneinsichtig zeigte und den Beamten aggressiv gegenübertrat wurde er zur Verhinderung weiterer Sachbeschädigungen in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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