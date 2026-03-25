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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Verursacher und Zeugen nach Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem es am Montag, 23. März 2026, auf der Bismarckstraße in der Altstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Der 48 Jahre alte Motorradfahrer aus Gelsenkirchen war gegen 14.30 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein entgegenkommender Fahrer eines Autos beabsichtigte, von der Bismarckstraße nach links in die Florastraße einzubiegen. Dabei fuhr der Fahrer so weit in den Kreuzungsbereich ein, dass der Motorradfahrer ein Ausweichmanöver einleiten musste. Dabei setzte er seinen Fuß auf der Straße auf und verletzte sich leicht.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Fahrerin oder den Fahrer des beteiligten Autos, sich zwecks Sachverhaltsklärung beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6252 oder der Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160 zu melden. Ebenso können sich dort Zeugen melden, die Hinweise für die Polizei haben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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