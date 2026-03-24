Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahmen nach Beleidigung in Straßenbahn

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Männer, die am Montagabend, 23. März 2026, eine 37-jährige Gelsenkirchenerin und ihre 12-jährige Tochter beleidigten, wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen angetroffen und vorläufig festgenommen.

Mutter und Tochter waren gegen 20 Uhr gemeinsam mit der Straßenbahnlinie 302 auf dem Weg nach Hause, als ein 38 Jahre alter Mann anzügliche Bemerkungen in Richtung der 12-Jährigen machte. Sein 33-jähriger Begleiter bestärkte ihn dabei. Als sich die Gelsenkirchenerinnen in der Bahn von den Männern wegsetzten, folgten diese ihnen und der 38-Jährige versuchte, die Tochter im Bereich des Oberkörpers anzufassen. Daraufhin verließen Mutter und Tochter die Straßenbahn an der Haltestelle "Ernst-Kuzorra-Platz" an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord. Die alkoholisierten Männer verfolgten zunächst die Gelsenkirchenerinnen und beleidigten sie. Die Frau und ihre Tochter konnten sich schließlich von den beiden entfernen und die Polizei alarmieren. Die eingesetzten Beamten trafen die Männer noch an der Haltestelle an. Da beide keinen festen Wohnsitz haben, wurden sie vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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