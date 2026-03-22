Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Gelsenkirchen-Ückendorf - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, um 15:39 Uhr wurden ein 14-jähriger und ein 15-jähriger Gelsenkirchener Opfer eines versuchten Raubes. Die beiden Jungen hielten sich auf der Almastraße in der Nähe der dortigen Trasse auf, als sie von zwei anderen Jungen angesprochen, festgehalten und nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Nachdem eines der beiden Opfer äußerte die Polizei verständigt zu haben, schlug einer der Täter diesem mit der Faust ins Gesicht. Beide Täter flüchteten daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Ückendorfer Straße. Eine Fahndung nach den beiden verlief negativ. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 13 Jahre, ca. 150 cm, schwarze Haare, Seitenscheitel und Seiten rasiert, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Airpods 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 16 Jahre, ca. 175 cm, schwarze lockige Haare, graue Sweatshirtjacke von Under Armour, schwarze Hose, schwarze Schuhe Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

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