PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Gelsenkirchen-Ückendorf - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, um 15:39 Uhr wurden ein 14-jähriger und ein 15-jähriger Gelsenkirchener Opfer eines versuchten Raubes. Die beiden Jungen hielten sich auf der Almastraße in der Nähe der dortigen Trasse auf, als sie von zwei anderen Jungen angesprochen, festgehalten und nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Nachdem eines der beiden Opfer äußerte die Polizei verständigt zu haben, schlug einer der Täter diesem mit der Faust ins Gesicht. Beide Täter flüchteten daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Ückendorfer Straße. Eine Fahndung nach den beiden verlief negativ. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 13 Jahre, ca. 150 cm, schwarze Haare, Seitenscheitel und Seiten rasiert, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Airpods 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 16 Jahre, ca. 175 cm, schwarze lockige Haare, graue Sweatshirtjacke von Under Armour, schwarze Hose, schwarze Schuhe Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen oder kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 gegeben werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 08:43

    POL-GE: Verkehrsunfall durch entfernten Kanaldeckel

    Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 22.03.2026, um 2:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Lohmühlenstraße in Gelsenkirchen-Buer. Dabei fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Kanaldeckel. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, der Fahrer blieb unbverletzt. Der Kanaldeckel war offfenbar durch unbekannte Täter entfernt und auf die Fahrbahn gelegt worden. Ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:34

    POL-GE: Trunkenheitsfahrt endet im Polizeigewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 21.03.2026, um 21:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Pkw, der auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund in starken Schlangenlinien fuhr. Der Fahrzeugführer sei in Gelsenkirchen-Heßler von der Autobahn abgefahren und habe seine Fahrt über mehrere innerstädtische Straßen fortgesetzt. Dabei sei er weiter in Schlangenlinien und sehr unsicher gefahren. Mehrere andere Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 08:30

    POL-GE: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, 20.03.2026, um 21:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Bismarckstraße in südlicher Richtung. Dabei fuhr er plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 47-jährigen Gelsenkircheners, welcher durch den Aufprall auf den Gehweg abkam und auf die Seite kippte. Der 47-jährige Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren