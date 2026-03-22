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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.03.2026, um 21:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Bismarckstraße in südlicher Richtung. Dabei fuhr er plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 47-jährigen Gelsenkircheners, welcher durch den Aufprall auf den Gehweg abkam und auf die Seite kippte. Der 47-jährige Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 37-jährige Unfallverursacher verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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