PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle endet mit Widerstand und zwei verletzten Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Die Kontrolle eines Bottropers auf der Augustastraße in Bulmke-Hüllen endete am Donnerstagmorgen, 19. März 2026, mit zwei verletzten Polizeibeamten.

Der 18-jährige Fahrer eines Seats fiel den Einsatzkräften gegen 10.15 Uhr auf, da er während der Autofahrt sein Mobiltelefon benutzte. Da die Polizisten in ziviler Kleidung und in einem zivilen Einsatzfahrzeug unterwegs waren, bezweifelte der Bottroper während der Kontrolle, dass es sich um echte Polizeibeamte handelte. Auch nach mehrfacher Aufforderung und obwohl sich die Einsatzkräfte mittels ihrer Dienstausweise als Polizeibeamte zu erkennen gaben sowie Schutzwesten mit der Aufschrift "Polizei" trugen, weigerte sich der 18-Jährige seine Personaldokumente auszuhändigen. Als einer der Polizisten ins Fahrzeug griff, um das Portemonnaie des Fahrers an sich zu nehmen, beschleunigte der Bottroper sein Auto und schliff den Beamten einige Meter mit. Als das Fahrzeug kurz darauf wieder zum Stillstand kam, gelang es dem Polizisten, den Schlüssel aus dem Zündschloss zu nehmen und den 18-Jährigen aus dem Auto zu ziehen. Auch gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der Bottroper vehement. Erst als uniformierte Unterstützungskräfte am Einsatzort eintrafen, beruhigte sich die Situation.

Durch das plötzliche Anfahren und die Widerstandshandlungen verletzten sich zwei Polizisten leicht, verblieben aber dienstfähig. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Dienstausweise der Polizei Nordrhein-Westfalen werden im Scheckkartenformat ausgegeben. Die blauen Karten verfügen über diverse Sicherheitsmerkmale, wie einer Hologrammfolie, durch die bei entsprechendem Lichteinfall der Schriftzug "Polizei" schräg über dem Ausweis sichtbar wird. Ein Musterbeispiel finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/medien/polizeidienstausweis

Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und fragen Sie im Zweifel über den Notruf 110 bei der Polizei nach, ob es sich um richtige Polizisten handelt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 10:59

    POL-GE: Polizeibeamte reanimieren Frau und retten Leben

    Gelsenkirchen (ots) - Auf einen medizinischen Notfall wurden zwei Polizeibeamte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstagmittag, 19. März 2026, gegen 12 Uhr aufmerksam gemacht. Die beiden Polizeikommissare waren gerade damit beschäftigt, einen Verkehrsunfall auf der Josefstraße in der Neustadt aufzunehmen, als sie hektisch von einem unbeteiligten Mann angesprochen wurden. Der Gelsenkirchener rief den Beamten zu, dass ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 12:38

    POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Wohnung

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 19-jährige Gelsenkirchenerin befand sich mit ihrer 51-jährigen Mutter am Montagabend, 16. März 2026, um 20 Uhr in der gemeinsamen Wohnung auf der Straße Zur Marienkapelle in Resse, als zwei bislang unbekannte Tatverdächtige durch eine Terassentür einbrachen. Die 19-Jährige wurde von den Männern festgehalten und aufgefordert, Wertgegenstände auszuhändigen. Daraufhin durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren