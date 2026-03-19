Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gestohlenes Auto in Schalke ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

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Gelsenkirchen (ots)

Nachdem in einem Hinterhof auf der Wilhelminenstraße ein Auto vollständig ausgebrannt ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können.

Einsatzkräfte der Polizei wurden am Donnerstag, 19. März 2026, gegen 1.45 Uhr zur Wilhelminenstraße in Schalke alarmiert, da dort in einem Hinterhof ein abgestelltes Auto in vollem Ausmaß brannte. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, konnte ein vollständiges Ausbrennen des VW Golf jedoch nicht mehr verhindern. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Auto Ende 2025 in Erkrath entwendet wurde. Eine Entstehung des Feuers durch Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch, 18. März 2026, auf Donnerstag, 19. März 2026, im Bereich der Wilhelminenstraße verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

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