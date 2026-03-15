Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stellt tatverdächtigen Räuber bei Schalke-Spiel

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen des Anreiseverkehrs zum Spiel in der 2. Fußballbundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96 raubte ein Schalke-Fan den Fanschal einer Anhängerin von Hannover 96. Die 24-jährige aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen war gegen 10.00 Uhr gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Weg in Richtung VELTINS-Arena, als sie auf der Kortmannstraße von drei unbekannten Männern aufgefordert wurde, ihren Fanschal auszuhändigen. Einer der Männer riss dann am Schal und den Haaren der Hannover-Anhängerin, während ein weiterer Mann diese von hinten festhielt. Anschließend flüchteten die Angreifer mit dem Fanschal in Richtung Theodor-Otte-Straße. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen der Schalräuber noch vor Spielbeginn im Bereich des Stadions wiedererkennen und seine Personalien feststellen. Der 26-Jährige aus Recklinghausen wurde zu einer Polizeiwache gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

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