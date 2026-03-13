Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Am Samstag, 30. Januar 2026, hob ein 24-Jähriger Geld an einem Bankautomaten in der Gelsenkirchener Altstadt ab. Dann verließ er die Bank, ohne das Geld aus dem geöffneten Fach des Bankautomaten einzustecken. Als er wenige Zeit später erneut den Bankautomaten aufsuchte, war das Geld nicht mehr aufzufinden. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein bislang unbekannter Tatverdächtiger das Bargeld an sich nahm und die Bank wieder verließ.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197749

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell