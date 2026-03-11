Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamter trifft in seiner Freizeit auf tatverdächtige Frauen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen suchte seit Montag, 9. März 2026, im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Tatverdächtigen, die im November 2025 mit der Bankkarte einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin unbefugt Geld abgehoben hatten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6231763).

Ein Polizeibeamter aus Gelsenkirchen erkannte das Duo nun am Dienstagnachmittag, 10. März 2026, in seiner Freizeit auf der Hochstraße in Buer wieder und alarmierte die uniformierten Kollegen. Diese stellten die Personalien der 20 und 22 Jahre alten Frauen aus Gelsenkirchen fest und informierten die zuständige Dienststelle.

Wir bitten, die Bilder der Gesuchten nicht weiter zu teilen und danken allen, die bei der Suche geholfen haben. Alle, die die Bilder der Personen gespeichert und verbreitet haben, werden gebeten, die Fotos zu löschen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell