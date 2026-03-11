PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Raubdelikt an der Grillostraße.

Ein 16-Jähriger fuhr am Dienstag, 10. März 2026, gegen 16.40 Uhr mit dem Bus der Linie 381 in Fahrtrichtung Erle. Zwei andere unbekannte Jugendliche stiegen an der Haltestelle ZOB ein und setzten sich neben bzw. vor ihn. An der Haltestelle Leipziger Straße drängten sie ihn nach draußen. Dort führten sie ihn zu einem Parkweg und drohten mit Gewalt, wenn er nicht Portemonnaie und Mobiltelefon herausgibt. Anschließend gingen sie mit dem 16-Jährigen zur Kirche Grillostraße/Königsberger Straße und forderten ihn auf, sich dort hinzusetzen.

Einer der beiden Unbekannten nahm daraufhin die Bankkarte des Gelsenkircheners, ging zu einem nahegelegenen Bankautomaten und hob dort Bargeld vom Konto des Jugendlichen ab. Anschließend gaben sie ihm seine Dokumente zurück und schlugen ihn. Dann entfernten sie sich mit dem Bargeld und Mobiltelefon des 16-Jährigen.

Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt. Einer hatte dunkle, zur rechten Seite gegelte Haare sowie einen leichten Schnurrbart. Zudem trug er eine schwarze Jacke der Marke "Zavetti Canada". Der andere war etwa 1,85 Meter groß, trug eine graue Kappe und hatte ebenfalls einen leichten Bart. Er trug eine schwarze Jacke der Marke "Moncler".

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7512 sowie unter 0209 365 8240 telefonisch entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

