Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neue Termine fürs Pedelec-Training in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Weiterhin erfreuen sich Pedelecs großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Um den Umstieg auf das Pedelec und die alltägliche Handhabung zu erleichtern, bietet die Polizei Gelsenkirchen auch dieses Jahr wieder Pedelec-Trainings an. Hier wird mit den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern ab 60 Jahren der Umgang mit den motorisierten Zweirädern besprochen und geübt.

Nun wird das kostenlose Angebot an den folgenden Terminen fortgesetzt:

   Diese Termine stehen zurzeit zur Auswahl:
   - Donnerstag, 9. April 2026 (nur für Frauen)
   - Freitag, 10. April 2026
   - Donnerstag, 9. Juli 2026 (nur für Frauen)
   - Mittwoch, 22. Juli 2026
   - Donnerstag, 23. Juli 2026
   - Mittwoch, 29. Juli 2026
   - Donnerstag, 30. Juli 2026

Zeit: Jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Ort: Jugendverkehrsschule, Lohmühlenstr. 21, Gelsenkirchen-Buer

Da bei den Pedelec-Trainings der Polizei eine Helmpflicht besteht, wird um entsprechende Ausrüstung gebeten. Selbstverständlich sollte auch das eigene Pedelec mitgebracht werden. Vor Fahrtantritt führen unsere Experten einen kurzen Check-Up an den Rädern durch. Anmeldungen bitte per E-Mail an Polizeihauptkommissarin Jennifer Petry ausschließlich unter der Mail-Adresse Verkehrsunfallpraevention.Gelsenkirchen@polizei.nrw.de Ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht. Berücksichtigt werden die ersten Anmeldungen. Die Teilnahme an einem solchen Training erfolgt auf eigene Gefahr.

Unser Ziel ist es, Ihnen mehr Sicherheit und mehr Routine zu geben und damit auch mehr Freude am Fahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren