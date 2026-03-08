PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend, kurz nach 23:00 Uhr, mehrere Personen, die Waren aus zwei Lieferwagen einer großen Handelskette in den Keller eines Nachbarhauses an der Rüttgergasse in Gelsenkirchen Horst trugen. Dabei bedeckten die Tatverdächtigen die Waren mit einer Decke. Diese Vorgänge habe der Zeuge in der Vergangenheit schon mehrfach beobachtet und es daher dieses Mal mit seinem Handy videografiert und die Polizei verständigt. Diese traf die vier Tatverdächtigen auf frischer Tat an. Die Beamten konnten in einem Kellerraum 73 Transporttaschen für Lithiumbatterien im Gesamtwert von über vierzehn Tausend Euro auffinden. Da die Tatverdächtigen widersprüchliche Angaben zur Herkunft und zu den Eigentumsverhältnissen machten, wurde das Diebesgut sichergestellt. Die vier Männer mit Wohnsitzen in Gelsenkirchen, Delbrück, Gütersloh und Bielefeld, im Alter zwischen 24 und 38 Jahren, alle mit rumänischer Staatsangehörigkeit, wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

