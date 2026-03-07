Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 96jähriger Mann in seiner Wohnung beraubt

Gelsenkirchen (ots)

In Erwartung einer Paketanlieferung öffnete der Mann in den Morgenstunden des 07.03.2025 seine Wohnungstür und wurde in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf sich drei männliche, schwarz gekleidete Personen in seine Wohnung drängten. Hier hielten sie den Mann zunächst fest, als dieser dann um Hilfe rief, hielten sie ihm zudem den Mund zu und durchsuchten sodann die gesamte Wohnung. Nach wenigen Minuten flüchteten sie vom Tatort. Der Geschädigte blieb zum Glück weitestgehend unverletzt.

