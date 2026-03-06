PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzter Kleinkraftradfahrer nach Unfall in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund eines Unfalls mit einem schwerverletzten Fahrer eines Kleinkraftrades, war die Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 6. März 2026, im Einsatz.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der 16-Jährige aus Schermbeck gegen 18.45 Uhr auf der Königswiese in Richtung Hassel unterwegs und beabsichtigte nach links auf den Nordring abzubiegen. Zeugenangaben zufolge entschloss sich der Fahrer während des Abbiegevorgangs jedoch dazu, weiter auf der Königswiese in Richtung Hassel zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 70-jährigen Gelsenkircheners, der in der Gegenrichtung unterwegs war und auf den Nordring in Richtung Ostring abbog. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte und verletzte sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

