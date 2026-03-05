PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecherinnen-Trio in Ückendorf gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag, 4. März 2026, in Gelsenkirchen-Ückendorf drei mutmaßliche Einbrecherinnen gestellt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie die drei Frauen aus einem Auto ausgestiegen waren. Sie waren ihm bereits durch vorherige mögliche Einbrüche in der Umgebung in Erinnerung gewesen. Dementsprechend alarmierte er umgehend die Polizei.

Tatsächlich verschaffte sich eine der Frauen in der Leithestraße Zugang zu zwei Häusern, während die beiden anderen mutmaßlich Schmiere standen. Anschließend betrat das Trio gemeinsam ein weiteres Haus. Als sie dort auf einen Bewohner trafen und umgehend flüchten wollten, wurden sie von den eingetroffenen Einsatzkräfte gestoppt.

Alle drei Tatverdächtigen haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und sind wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeibekannt. Die Beamten nahmen die Frauen, im Alter von 25, 26 und 50 Jahren, vorläufig fest. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug, eine Zange sowie ein Pfefferspray und stellten die Gegenstände sicher. Auch das Auto der Tatverdächtigen stellten die Beamten sicher.

Inwieweit das Trio auch für weitere Wohnungseinbrüche in den vergangenen Tagen oder Wochen verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Darüber hinaus fertigten die Beamten eine Strafanzeige gegen die 25-Jährige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

