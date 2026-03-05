PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Sparkassen-Einbruch schreiten voran - "BAO Bohrer" wird in Ermittlungskommission "Kernbohrer" überführt

Gelsenkirchen (ots)

Nach dem Einbruch in eine Filiale der Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer Ende Dezember 2025 schreiten die umfangreichen Ermittlungen der Gelsenkirchener Polizei weiter voran. Um den zwischenzeitlich veränderten Anforderungen gerecht zu werden, wird die hierfür eingerichtete Besondere Aufbauorganisation (BAO) "Bohrer" mit sofortiger Wirkung in die neu gebildete Ermittlungskommission (EK) "Kernbohrer" überführt.

Mit dieser Anpassung gleicht die Polizei ihre Strukturen den aktuellen Erfordernissen des Verfahrens an. Ziel ist es, die komplexen und intensiven Ermittlungen auch im weiteren Verlauf professionell, effizient und mit klaren Zuständigkeiten fortzuführen.

Ein Schwerpunkt der Ermittlungen liegt derzeit auf den umfangreichen Vernehmungen der mehr als 3100 geschädigten Schließfachinhaberinnen und -inhaber. Bislang wurden bereits über 2300 der Geschädigten vernommen. Weitere Termine sind vereinbart und stehen aus, um eine vollständige Sachverhaltsaufklärung zu gewährleisten. Die Polizei Gelsenkirchen bittet in diesem Zusammenhang weiterhin alle Geschädigten, die anberaumten Vernehmungstermine bei der Polizei wahrzunehmen. Das Erscheinen zur polizeilichen Vernehmung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Essen angeordnet. Zur Terminvereinbarung und für weitere Rückfragen ist die eingerichtete Hotline unter der Rufnummer 0209 365 1661 zu erreichen.

Neben der Geschädigtenvernehmung legt die Polizei einen weiteren Schwerpunkt auf die andauernde Auswertung von umfangreich sichergestellten Spuren sowie auf die Prüfung der knapp 650 eingegangenen Hinweise. Die zahlreichen nach der Tat im Tresorraum aufgefundenen und durch die Polizei asservierten Gegenstände der Geschädigten bleiben weiterhin in polizeilicher Verwahrung. Über die Herausgabe entscheidet die zuständige Staatsanwaltschaft, sobald die Gegenstände nicht mehr als Beweismittel für das Verfahren benötigt werden.

Kriminaldirektor André Dobersch, der zum einen die Direktion Kriminalität bei der Polizei Gelsenkirchen leitet und zum anderen die "BAO Bohrer" geführt hat, erklärt hierzu: "Mir ist bewusst, welche Belastung der Sparkassen-Einbruch für die Betroffenen darstellt. Gerade deshalb setzen wir alles daran, die Tat umfassend aufzuklären und die Abläufe für die Geschädigten so transparent wie möglich zu gestalten. Die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Polizeikräfte sowie die strukturierte Vorgehensweise ermöglichen es uns, den komplexen Sachverhalt Schritt für Schritt aufzuklären. Die Überführung der BAO in die EK Kernbohrer ist nun ein folgerichtiger und sinnvoller Schritt, um die Ermittlungen weiterhin zielgerichtet voranzutreiben."

Die Polizei bittet die Geschädigten weiterhin um Geduld und Verständnis für die Dauer der Maßnahmen. Hinweise zur Tat oder zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Hinweisnummer 0209 365 8112 oder über das geschaltete Hinweisportal unter dem Link https://nrw.hinweisportal.de/ entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 12:31

    POL-GE: Dachstuhlbrand in Ückendorf - Zeugenaufruf

    Gelsenkirchen (ots) - Auf der Ückendorfer Straße kam es am Dienstagabend, 3. März 2026, gegen 22 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge aus dem gegenüberliegenden Restaurant hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt, die die Flammen löschte. Wegen des entstandenen Gebäudeschadens wurde ein Teil des Mehrfamilienhauses aus Sicherheitsgründen für unbewohnbar erklärt. Menschen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:11

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

    Gelsenkirchen (ots) - In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung sucht die Polizei mit Bildern von einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen. Auf den Bildern sind mehrere Tatverdächtige eines gewalttätigen Übergriffs vom 1. Februar 2025 gegen 20.10 Uhr zu erkennen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben einen Mann auf der Bismarckstraße angegriffen, weshalb dieser in Restaurant flüchtete. Die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:42

    POL-GE: Motorradfahrer in Tempo 30-Zone deutlich zu schnell

    Gelsenkirchen (ots) - Geschwindigkeitskontrollen gehören zum Alltag der Polizei. Manchmal zeigen sie jedoch besonders deutlich, warum sie notwendig sind. So auch bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in Buer. Im Rahmen der Kontrolle an der Braukämperstraße hat die Polizei am Montagvormittag, 2. März 2026, einen Motorradfahrer mit 68 km/h gemessen. In dem dortigen Abschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren