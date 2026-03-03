PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem einer Gelsenkirchenerin in Schalke das Geld aus einem Rucksack geraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am späten Montagabend, 2. März 2026, war die 56-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich Herdstraße/Schwäbische Straße unterwegs. Plötzlich rissen drei unbekannte Personen von hinten an ihrem Rucksack. Die Frau hielt nach eigenen Angaben am Rucksack fest, woraufhin das Trio an ihr und dem Gepäckstück zerrte, bis sie schließlich losließ.

Die Unbekannten entnahmen die Geldbörse aus dem Rucksack, nahmen dort das Bargeld hinaus und warfen das Portemonnaie und den Rucksack auf den Boden. Dann flüchteten sie in Richtung Overwegstraße.

Die Tatverdächtigen waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine Person trug eine Cappy, eine weitere eine Wollmütze und eine dritte Person eine Baskenmütze. Weitere Angaben zu den Tatverdächtigen konnte die 56-Jährige nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365-8120 oder an die 0209 365-8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 12:44

    POL-GE: Spielabbruch nach Bedrohung des Schiedsrichters

    Gelsenkirchen (ots) - Die Bezirksligabegegnung zwischen den Sportfreunden Bulmke und der SG Herne 70 am Sonntag, 1. März 2026, musste in der Nachspielzeit des Fußballspiels abgebrochen werden. Der zuständige Schiedsrichter wurde nach der 90. Spielminute von einem bislang unbekannten Mann bedroht, woraufhin der 29-Jährige die Partie vorzeitig beendete. Auf dem Weg zur Kabine griff der Unbekannte den Schiedsrichter auch ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:30

    POL-GE: Distanzelektroimpulsgerät gegen Randalierer eingesetzt

    Gelsenkirchen (ots) - Fünf beschädigte Autos, DEIG-Einsatz und eine Blutprobe - das ist die Bilanz nach einem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, um 16.30 Uhr in der Feldmark. Ein Zeuge beobachtete einen Mann dabei, wie er mit einem Gehstock auf geparkte Autos auf der Kurfürstenstraße einschlug und diese beschädigte. Der Zeuge alarmierte die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß. Kurze ...

    mehr
