Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem einer Gelsenkirchenerin in Schalke das Geld aus einem Rucksack geraubt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Am späten Montagabend, 2. März 2026, war die 56-Jährige gegen 23.30 Uhr im Bereich Herdstraße/Schwäbische Straße unterwegs. Plötzlich rissen drei unbekannte Personen von hinten an ihrem Rucksack. Die Frau hielt nach eigenen Angaben am Rucksack fest, woraufhin das Trio an ihr und dem Gepäckstück zerrte, bis sie schließlich losließ.

Die Unbekannten entnahmen die Geldbörse aus dem Rucksack, nahmen dort das Bargeld hinaus und warfen das Portemonnaie und den Rucksack auf den Boden. Dann flüchteten sie in Richtung Overwegstraße.

Die Tatverdächtigen waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine Person trug eine Cappy, eine weitere eine Wollmütze und eine dritte Person eine Baskenmütze. Weitere Angaben zu den Tatverdächtigen konnte die 56-Jährige nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365-8120 oder an die 0209 365-8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell