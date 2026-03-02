Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Spielabbruch nach Bedrohung des Schiedsrichters

Gelsenkirchen (ots)

Die Bezirksligabegegnung zwischen den Sportfreunden Bulmke und der SG Herne 70 am Sonntag, 1. März 2026, musste in der Nachspielzeit des Fußballspiels abgebrochen werden. Der zuständige Schiedsrichter wurde nach der 90. Spielminute von einem bislang unbekannten Mann bedroht, woraufhin der 29-Jährige die Partie vorzeitig beendete. Auf dem Weg zur Kabine griff der Unbekannte den Schiedsrichter auch körperlich an, indem er ihn mehrfach schlug und anspuckte. Eine unbeteiligte Person griff ein und trennte die beiden Männer, woraufhin der Angreifer abließ. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte mussten zunächst Angehörige der beiden Fußballmannschaften voneinander getrennt werden, um weitere körperliche Übergriffe zu verhindern.

Hinweise zu den Auseinandersetzungen, insbesondere zum Angriff auf den Schiedsrichter, nimmt die Polizei unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell