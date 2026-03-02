PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Spielabbruch nach Bedrohung des Schiedsrichters

Gelsenkirchen (ots)

Die Bezirksligabegegnung zwischen den Sportfreunden Bulmke und der SG Herne 70 am Sonntag, 1. März 2026, musste in der Nachspielzeit des Fußballspiels abgebrochen werden. Der zuständige Schiedsrichter wurde nach der 90. Spielminute von einem bislang unbekannten Mann bedroht, woraufhin der 29-Jährige die Partie vorzeitig beendete. Auf dem Weg zur Kabine griff der Unbekannte den Schiedsrichter auch körperlich an, indem er ihn mehrfach schlug und anspuckte. Eine unbeteiligte Person griff ein und trennte die beiden Männer, woraufhin der Angreifer abließ. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte mussten zunächst Angehörige der beiden Fußballmannschaften voneinander getrennt werden, um weitere körperliche Übergriffe zu verhindern.

Hinweise zu den Auseinandersetzungen, insbesondere zum Angriff auf den Schiedsrichter, nimmt die Polizei unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:30

    POL-GE: Distanzelektroimpulsgerät gegen Randalierer eingesetzt

    Gelsenkirchen (ots) - Fünf beschädigte Autos, DEIG-Einsatz und eine Blutprobe - das ist die Bilanz nach einem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, um 16.30 Uhr in der Feldmark. Ein Zeuge beobachtete einen Mann dabei, wie er mit einem Gehstock auf geparkte Autos auf der Kurfürstenstraße einschlug und diese beschädigte. Der Zeuge alarmierte die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß. Kurze ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:16

    POL-GE: Brennendes Auto in der Resser Mark

    Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Fahrzeugbrand auf der Straße Im Eichkamp in der Resser Mark, ermittelt die Polizei zur Brandursache. Ein 59-jähriger Anwohner hörte Montagnacht, 2. März 2026, gegen 1.15 Uhr, verdächtige Knallgeräusche außerhalb seiner Wohnung. Beim Blick aus dem Fenster erkannte er, dass ein geparktes Auto brannte. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine Brandstiftung kann zum ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:14

    POL-GE: Versuchter Raub in der Altstadt - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein bislang unbekannter Mann am Freitag, 27. Februar 2026, versuchte, die Bauchtasche eines 19-jährigen Gelsenkircheners zu rauben, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen. Der 19-Jährige hielt sich gegen 9.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in der Altstadt auf, als ein dunkel gekleideter, 25 bis 30 Jahre alter Mann auf ihn zukam und versuchte, ihm die Bauchtasche vom Körper zu reißen. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren