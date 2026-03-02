PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennendes Auto in der Resser Mark

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Fahrzeugbrand auf der Straße Im Eichkamp in der Resser Mark, ermittelt die Polizei zur Brandursache. Ein 59-jähriger Anwohner hörte Montagnacht, 2. März 2026, gegen 1.15 Uhr, verdächtige Knallgeräusche außerhalb seiner Wohnung. Beim Blick aus dem Fenster erkannte er, dass ein geparktes Auto brannte. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum machen können. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

