Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 20.49 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Nahverkehrsanlage (Fahrtrichtung Süden) zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrzeugrennen geliefert, wobei beide Fahrzeugführer stark beschleunigten, unbeteiligte Pkw links oder rechts überholten, an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage abrupt abbremsten, um dann wieder stark zu beschleunigen. Bei dem Beschleunigungsvorgang verlor ein 19-jähriger Gelsenkirchener die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden unbeteiligten Pkw. Der andere beteiligte Fahrzeugführer, ebenfalls ein 19-jähriger Gelsenkirchener, verblieb bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide Pkw und die Führerscheine der am Fahrzeugrennen beteiligten Personen wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell