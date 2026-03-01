PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 20.49 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Nahverkehrsanlage (Fahrtrichtung Süden) zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrzeugrennen geliefert, wobei beide Fahrzeugführer stark beschleunigten, unbeteiligte Pkw links oder rechts überholten, an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage abrupt abbremsten, um dann wieder stark zu beschleunigen. Bei dem Beschleunigungsvorgang verlor ein 19-jähriger Gelsenkirchener die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden unbeteiligten Pkw. Der andere beteiligte Fahrzeugführer, ebenfalls ein 19-jähriger Gelsenkirchener, verblieb bis zum Eintreffen der Polizei am Unfallort. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide Pkw und die Führerscheine der am Fahrzeugrennen beteiligten Personen wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 07:52

    POL-GE: Raubdelikt in der Gelsenkirchener Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Samstagmorgen, den 28.02.2026, gegen 03.40 Uhr, wurde ein Gelsenkirchener Opfer eines Raubes. Der Geschädigte wurde auf der Bahnhofstraße, durch zwei ihm unbekannte Personen in ein Gespräch verwickelt. In diesem Gespräch bot man ihm an Drogen zu kaufen. Als er dies ablehnte, begab er sich weiter in Richtung Musiktheater. Im weiteren Verlauf bemerkte er, dass die beiden Personen ihm folgten. ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 07:04

    POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Beckhausen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag, den 27.02.2026, gegen 22.17 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Theodor-Otte-Straße zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße (Fahrtrichtung Süden) mit stark überhöhter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:14

    POL-GE: Räuber mit Schusswaffe erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem schweren Raub in Scholven am Donnerstag, 26. Februar 2026, und sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Täter sowie Zeugen. Mit einer Schusswaffe in der Hand betrat der Unbekannte gegen 15.40 Uhr einen Friseursalon am Scheideweg. Hier forderte er die Inhaberin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Weil ihm dies vermutlich nicht schnell genug ging, öffnete der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren