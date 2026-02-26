PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Kupferdiebstahl - Wer kennt die gesuchten Personen?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Kupferdiebstahl mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei unbekannten Tatverdächtigen, darunter zwei Männer und ein Kind. Durch eine Überwachungskamera konnte einer der Tatverdächtigen videografiert werden. Die Tatverdächtigten entwendeten am Donnerstag, 4. Dezember 2025, gemeinsam mehrere Kupferrohre von einem Betriebsgelände auf der Straße Am Luftschacht in Ückendorf. (Die Polizei berichtete hierzu bereits am 5. Dezember 2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6173534). Gegen 12.35 Uhr stiegen die drei Personen aus einem, vor der Einfahrt geparkten, Kastenwagen aus. Die Kupferrohre befanden sich neben der Einfahrt des Firmengrundstücks Das Kind gab die Rohre den Erwachsenen an, welche die Metalle in das Fahrzeug verluden und anschließend den Tatort verließen.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorhanden sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/195951

Hinweise zu den gesuchten Personen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8120 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
