POL-GE: Anstieg von Kinder- und Jugendkriminalität - Polizei richtet Ermittlungskommission "Strab" ein

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Anstieg von Raub- und Gewalttaten, die durch Kinder oder Jugendliche begangen werden, hat die Polizei Gelsenkirchen unter dem Dach der Sonderkommission Jugend (SoKo Jugend) die Ermittlungskommission "Strab" eingerichtet. Damit reagiert die Polizei unmittelbar auf in den vergangenen Wochen angestiegene Fallzahlen, um diesem Kriminalitätsphänomen erneut mit geeigneten Maßnahmen zielgerichtet entgegenzuwirken.

In diesem Zusammenhang kann die Polizei Gelsenkirchen auf ein bereits erfolgreiches und erprobtes Konzept zurückgreifen: Im Jahr 2022 war die Ermittlungskommission König (EK König) eingerichtet worden, die mit repressiven und präventiven Maßnahmen fokussiert der Bekämpfung von Kinder- und Jugendkriminalität im Stadtgebiet entgegengetreten war. Zuvor war ein massiver Anstieg der Zahlen bei Raub- und Gewalttaten festgestellt worden. Durch intensive Ermittlungsarbeit und konsequentes Ergreifen geeigneter Maßnahmen konnten weitere Straftaten verhindert und begangene aufgeklärt werden, sodass die EK König ihre Arbeit im Sommer 2023 mit dem gewünschten Erfolg beenden konnte.

Die Bilanz der EK König: Mehr als 230 eingeleitete Strafverfahren, über 150 aufgeklärte Taten, knapp 150 ermittelte Tatverdächtige im überwiegend jugendlichen Alter sowie mehrere erwirkte Untersuchungshaftbefehle gegen Tatverdächtige.

Auch über die EK König hinaus behielt die Polizei Gelsenkirchen die Entwicklungen im Stadtgebiet fortwährend im Blick. Als Folge hieraus richtete der Polizeipräsident Tim Frommeyer im Frühjahr 2024, im Verbund mit beteiligten Akteuren, wie dem Jugendamt oder dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Gelsenkirchen, die SoKo Jugend ein. Zeitgleich hatte er die Bekämpfung und Prävention der Kinder- und Jugendkriminalität als behördenstrategischen Schwerpunkt der Polizei Gelsenkirchen festgelegt.

Neben der Entwicklung nachhaltiger Präventionskonzepte und Aufklärungsarbeit in Schulen kümmert sich die SoKo Jugend auch um die Strafverfolgung. Mutmaßliche Täterinnen und Täter sollen aus der Anonymität geholt und das Rückfallrisiko reduziert werden. Ziel der SoKo Jugend ist es zudem, das subjektive Sicherheitsempfinden in der Stadtbevölkerung zu steigern. Über die letzten Jahre hinweg ist die Polizei mit ihren Ordnungspartnern wiederholt in großangelegten Sondereinsätzen im Stadtgebiet unterwegs gewesen.

Die neu eingerichtete EK Strab, die aufgrund von Straftaten in und um öffentliche Verkehrsmittel, wie Straßenbahnen und Busse, so benannt wurde, firmiert sich innerhalb der bestehenden Strukturen der SoKo Jugend und verfolgt das Ziel, präventive wie strafverfolgende Maßnahmen zu treffen. Zum einen sollen Straftaten und Übergriffe verhindert und Kontakt zu Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt aufgenommen werden. Zum anderen will die Polizei Täter identifizieren, Täterstrukturen erhellen und eventuelle Schwerpunkte identifizieren, um hier geeignet entgegenzuwirken und Präsenz zu zeigen. Dabei wird ausdrücklich das gesamte Stadtgebiet in den Blick genommen. Das bereits erfolgreich angewandte Konzept der EK König bestärkt die Polizei Gelsenkirchen in ihrem neuerlichen Vorgehen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  25.02.2026 – 15:51

    POL-GE: Zeugensuche nach versuchtem Raub

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen eines versuchten Raubes in Ückendorf am Montag, 23. Februar 2026, ermittelt die Polizei. Der Vater eines Achtjährigen erstattete am Folgetag Anzeige, nachdem sein Sohn am Montagnachmittag von mehreren unbekannten Kindern angegriffen worden war. Der acht Jahre alte Gelsenkirchener spielte gegen 16.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Freund in einem Gebüsch an der Straße Festweg, wo er aus einer ...

    mehr
  25.02.2026 – 13:07

    POL-GE: Verdacht auf nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen nach Verkehrsunfall

    Gelsenkirchen (ots) - Die Flucht vor einer Polizeikontrolle in Beckhausen hat am Dienstagabend, 24. Februar 2026, mit einer Strafanzeige und Ermittlungen wegen eines verbotenen Rennens geendet. Gegen 23.05 Uhr wurden Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt auf einen 21-jährigen Motorradfahrer aufmerksam, der auf der Braukämperstraße unterwegs war. Als sie den ...

    mehr
  25.02.2026 – 12:16

    POL-GE: Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl in Buer gestellt

    Gelsenkirchen (ots) - Der Verkauf eines Mobiltelefons endete am Dienstagmittag, 24. Februar 2026, mit einer leicht verletzten Verkäuferin und zwei festgenommenen Tatverdächtigen aus Essen. Die 44-jährige Gelsenkirchenerin verabredete sich über eine Verkaufsplattform mit dem vermeintlichen Käufer. Doch anstatt die vereinbarte Summe zu übergeben, flüchtete der ...

    mehr
