Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Jugendlicher von Unbekannten angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in Ückendorf am Montag, 23. Februar 2026, nach Zeugen des Vorfalls. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener stieg gegen 14.25 Uhr an der Haltestelle Lazarettstraße am Festweg aus einem Bus. Hier folgten ihm zwei unbekannte Jungen, die ihn kurz darauf umzingelten, traten sowie schlugen und mehrfach die Herausgabe seiner Kopfhörer forderten. Zudem signalisierten die Unbekannten, ihn mit einem Stock oder Messer angreifen zu wollen. Dem verletzten 13-Jährigen gelang es, seine Kopfhörer zu behalten und sich in einen angrenzenden Supermarkt zu flüchten. Derweil entfernten sich die Angreifer in Richtung Markgrafenhof.

Gesucht werden nun die Tatverdächtigen und Zeugen. Einer der Täter ist etwa 11 bis 13 Jahre alt, kleiner als 1,65 Meter und hatte kurze schwarze, gewellte Haare. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine graue Jeans mit auffälligen Löchern an den Knien und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Der andere gesuchte Junge ist circa 10 bis 11 Jahre alt, deutlich kleiner als 1,65 Meter und hatte ebenfalls kurze, schwarz gewellte Haare. Er war mit einer blauen Jeans und einer hellblauen Winterjacke bekleidet und führte einen grauen Rucksack mit sich. Zeugen melden sich mit Hinweisen bitte telefonisch bei der Polizei unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

