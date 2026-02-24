Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Cannabisplantage in leerstehendem Mehrfamilienhaus entdeckt

Gelsenkirchen (ots)

Aus der Decke tropfendes Wasser veranlasste den Betreiber eines Cafés auf der Bismarckstraße am Dienstag, 17. Februar 2026, dazu, dem Ursprung des Wasseraustrittes auf den Grund zu gehen. Der 28-jährige Gelsenkirchener stellte im ansonsten leerstehenden Mehrfamilienhaus unmittelbar über seinem Café zwei unbekannte Männer fest, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Die eingesetzten Beamten trafen schließlich auf zwei 23 und 44 Jahre alte Männer aus dem Kosovo sowie auf eine Cannabisplantage, die sich über alle vier Obergeschosse erstreckte. Die Pflanzen in verschiedenen Wachstumsstadien wurden mit Hilfe einer professionellen Beleuchtungs- und Bewässerungsanlage versorgt.

Über die Staatsanwaltschaft Essen wurden beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle für die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland beantragt. Das Gericht entsprach dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehle.

Mit Unterstützung von Kräften und Ausrüstung des Technischen Hilfswerks (THW) wurden Cannabispflanzen in hoher dreistelliger Anzahl sowie die für die Zucht benötigte Technik sichergestellt und der Vernichtung zugeführt. Weiterhin stellten die Beamten eine große Menge verkaufsfertiges Marihuana sowie eine Langwaffe sicher. Die Ermittlungen dauern an.

