POL-GE: Betrunkener Autofahrer randaliert bei der Polizei
Gelsenkirchen (ots)
Nachdem eine Streifenwagenbesatzung einen 45-jährigen Gelsenkirchener aufgrund des Verdachts einer Fahrt unter Alkoholeinfluss zur Polizeiwache brachte, fing dieser auf der Polizeiwache plötzlich an zu randalieren und beschädigte durch Tritte das Mobiliar der Wache. Dazu beleidigte er die Beamten. Jetzt erwartet ihn neben dem Fahrverbot auch noch ein Strafverfahren.
