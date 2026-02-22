PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener Autofahrer randaliert bei der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine Streifenwagenbesatzung einen 45-jährigen Gelsenkirchener aufgrund des Verdachts einer Fahrt unter Alkoholeinfluss zur Polizeiwache brachte, fing dieser auf der Polizeiwache plötzlich an zu randalieren und beschädigte durch Tritte das Mobiliar der Wache. Dazu beleidigte er die Beamten. Jetzt erwartet ihn neben dem Fahrverbot auch noch ein Strafverfahren.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

