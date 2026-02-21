Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt in Gelsenkirchen-Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, um 10:00 Uhr wurde in Gelsenkirchen-Ückendorf auf der Von-Schenkendorf-Straße durch einen Kradfahrer der Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein mit mehreren Personen besetzter Pkw angehalten. Nachdem der Beamte abgestiegen war und sich zu dem Pkw begab, flüchtete der Fahrzeugführer plötzlich mit durchdrehenden Reifen. Der Polizeibeamte nahm daraufhin die Verfolgung auf. Die weitere Flucht erfolgte mit hoher Geschwindigkeit über mehrere innerstädtische Straßen. Der flüchtige Fahrzeugführer beschleunigte sein Fahrzeug hierbei maximal, sodass der Sichtkontakt mehrfach verloren wurde. Das Fahrzeug wurde schließlich auf einem Parkplatz abgestellt aufgefunden. Die Insassen waren fußläufig geflüchtet, konnten aber im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen alle angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 28-jährigen Briten mit Wohnsitz in Deutschland, der jedoch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der Flucht kam es zu einer Kollision mit einer Bordsteinkante. Der Pkw des Flüchtigen wurde dabei beschädigt. Nach Zeugenaussagen sei möglicherweise ein namentlich nicht bekannter Radfahrer, welcher im Bereich eines Eiscafes auf der Bergmannstraße die Fahrbahn queren wollte, durch das Fahrverhalten des Tatverdächtigen gefährdet worden. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zu den Personalien des Radfahrers machen können, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6200 oder außerhalb der Dienstzeiten bei der Leitstelle - 0209 365 2160 - zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell