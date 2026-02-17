Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Dienstag, 17. Februar 2026, gegen 1.30 Uhr die Polizei. Kurz zuvor hatte er beobachtet, wie ein Mann einen Pflasterstein mehrfach gegen die Schaufensterscheibe eines Juweliers auf der Bahnhofstraße in der Altstadt warf. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort die gesplitterte Scheibe sowie den Pflasterstein fest. Anhand der Täterbeschreibung des Zeugen wurde eine Fahndung ausgelöst, die kurze Zeit später zum Ergreifen eines Tatverdächtigen im Umfeld des Tatorts führte. Der 50-jährige Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

