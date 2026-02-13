PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen
POL-GE: Autofahrerin kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen, 13. Februar 2026, ist in Scholven eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 22-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 0.35 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Feldhauser Straße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle zur A52 unterwegs. In Höhe einer dortigen Halde kam sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, der daraufhin gegen einen Baum prallte. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, waren Rettungskräfte der Feuerwehr bereits dabei, die eingeklemmte Frau aus dem Auto zu befreien. Hierzu berichtete die Feuerwehr auch bereits (13. Februar 2026, 7.07 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6215957). Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die Gelsenkirchenerin unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der Unfallwagen wurde zudem abgeschleppt, die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

