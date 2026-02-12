PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Strafverfahren nach versuchtem Kabeldiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Drei mutmaßliche Kabeldiebe hat die Polizei am Mittwochabend, 11. Februar 2026, in Schalke gestellt. Gegen 22.45 Uhr wurden die Beamten von einem Zeugen zu einem Firmengelände an der Magdeburger Straße gerufen, wo mindestens zwei Personen nach dem Betreten einer Lagerhalle von der Örtlichkeit geflüchtet waren. Noch im nahen Umfeld trafen die Einsatzkräfte auf drei 47, 39 und 38 Jahre alte Gelsenkirchener, auf die die Beschreibung passte. In einem Rucksack des 47-Jährigen fanden die Beamten diverse Aufbruchswerkzeuge, der 39 Jahre alte Gelsenkirchener führte zudem ein Messer mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Feststellung der Identität wurde der 47-Jährige vor Ort entlassen, der 39 Jahre alte Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht. Auch der 38-Jährige wurde mit zur Wache genommen, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag. Nach Begleichung der ersatzweise geforderten Geldsumme konnte auch er wieder gehen. Die Polizei leitete im Anschluss ein Strafverfahren gegen die drei Gelsenkirchener ein.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

