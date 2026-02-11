PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fehlalarme in Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer lösen Einsätze aus

Gelsenkirchen (ots)

Wegen mehrerer Fehlalarme der Brandmeldeanlage in einem Sparkassen-Gebäude in Gelsenkirchen-Buer sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz gewesen. Dabei liefen in der Bankfiliale, in die im Dezember 2025 eingebrochen worden war, insgesamt vier Alarme in der Zeit von etwa 20 Uhr am Dienstabend, 10. Februar 2026, bis 9 Uhr am Mittwochmorgen, 11. Februar 2026, auf. Gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr stellten Polizeibeamte die Fehlfunktionen fest und stellten die Alarme ab. Eine Fachfirma soll sich nun um die Behebung der technischen Störung kümmern.

Die Aufklärung des Einbruchs in den Tresorraum der Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer hat für die Polizei weiterhin höchste Priorität. So arbeitet seit mehreren Wochen eine Vielzahl von Polizeibeschäftigen in der "BAO Bohrer", geht Hinweisen zur Täterermittlung nach, wertet Spuren aus und vernimmt Geschädigte des Einbruchs. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

