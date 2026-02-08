Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte am Busbahnhof Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 20.50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über ein Körperverletzungsdelikt in der Straßenbahnlinie 301. Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte am Busbahnhof Buer. Während dieser Sachverhaltsaufnahme machten Zeugen auf einen Streit zwischen einer Personengruppe und dem späteren Beschuldigten an einen Bahnsteig des Busbahnhofes aufmerksam. Nach der räumlichen Trennung der Personen wurde festgestellt, dass ein Beteiligter des Streits, ein 35-jähriger Gelsenkirchener, Beschuldigter der Körperverletzung in der Straßenbahnlinie 301 war. Nach der Aufforderung sich aufzuweisen, flüchtete der Beschuldigte, konnte aber durch die eingesetzten Beamten festgehalten werden. Dabei schlug der Beschuldigte um sich und traf einen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen im Gesicht. Weiterhin trat er gegen den Bauch und die Beine einer Polizeibeamtin. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwarten nun zwei Strafverfahren. Der Polizeibeamte wurde durch den Schlag mit dem Ellenbogen verletzt und musste in der Notaufnahme eines örtlichen Krankenhauses ambulant behandelt werden. Nach der Behandlung konnte er seinen Dienst fortsetzen.

