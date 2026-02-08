PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Räuberische Erpressung in Gelsenkirchen-Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026 gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer räuberischen Erpressung im Bereich einer U-Bahn Haltestelle in Gelsenkirchen-Bismarck. Der 17jährige Geschädigte wartete im dortigen U-Bahn Bereich als er von einer ihm unbekannten männlichen Person unter der Androhung von Schlägen aufgefordert wurde, dieser Geld auszuhändigen. Der Geschädigte händigte daraufhin der männlichen Person seine Geldbörse aus. Dieser entnahm der Geldbörse einen Geldbetrag und flüchtete sodann unerkannt von der Örtlichkeit.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Sowa, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

