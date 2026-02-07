Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 25-jähriger Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit - Verkehrsunfall mit 5 leicht Verletzten in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am 06.02.2026 um 10:45 Uhr kam es an der Kreuzung Wanner Straße / Bismarckstraße zum einem Verkehrsunfall mit 5 leicht verletzten Personen.

Zuvor befuhr ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer die Bismarckstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in nördlicher Fahrtrichtung. In Höhe der oben genannten Kreuzung beabsichtigte Dieser schließlich nach rechts in die Wanner Straße abzubiegen. Hier verlor er, offenbar aufgrund der nach wie vor hohen Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Mercedes und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei an der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurden die in den beiden wartenden Pkw befindlichen Personen leicht verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Der Führerschein und der Pkw des 25-Jährigen wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell