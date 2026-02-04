Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Metalldiebe auf frischer Tat festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagnachmittag drei mutmaßliche Metalldiebe noch vor Ort im Stadtteil Buer festgenommen.

Am Dienstag, 3. Februar 2026, beobachtete ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener gegen Nachmittag eine unbekannte Person, die sich in der Nähe der Rungenberghalde verdächtig auf einem Grundstück an einem Einfamilienhaus aufhielt. Der Mann wählte daraufhin umgehend den Notruf 110.

Als der erste Streifenwagen eintraf, sahen die Polizeibeamten eine dunkel gekleidete Person im Gebäude. Diese duckte sich sofort weg und versuchte, sich im Haus zu verstecken. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude bis zum Eintreffen weiterer Unterstützung.

Kurz darauf verließ ein 47 Jahre alter Mann das Haus. Eine Polizeibeamtin stoppte ihn unmittelbar und legte ihm Handschellen an. Nachdem weitere Streifenwagen eingetroffen waren, durchsuchten die Einsatzkräfte das Gebäude. Dabei trafen sie auf zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 23 und 64 Jahren.

Bei einer anschließenden Begehung fanden die Beamten mehrere bereits abmontierte Heizungskörper sowie Heizungs- und Kupferrohre.

Alle drei Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell