POL-GE: Geldschein geraubt - Polizei sucht Täter und Zeugen

Einen unbekannten Räuber, der am Montag, 26. Januar 2026, in der Altstadt einen Jugendlichen bedroht und beraubt hat, sucht die Polizei. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 13 Jahre alter Gelsenkirchener von einem unbekannten Jugendlichen in der U-Bahn-Station am Musiktheater angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Da der 13-Jährige seine Wertsache aber nicht aushändigen wollte, zeigte ihm der Täter ein Pfefferspray, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Schließlich händigte der Gelsenkirchener dem jugendlichen Räuber einen Geldschein aus, woraufhin sich dieser in oberirdische Richtung entfernte.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Täter ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine stabile Figur. Er hatte schwarze bis dunkelbraune, kurze Haare sowie einen Oberlippenbart und trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap, eine Jeans sowie graue Sockenschuhe. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

