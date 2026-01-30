Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher jugendlicher Räuber landet auf Polizeiwache

Gelsenkirchen (ots)

Wegen eines versuchten Raubes am Donnerstag, 29. Januar 2026, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen tatverdächtigen 15-Jährigen eingeleitet. Der Gelsenkirchener soll in Begleitung zweier weiterer Jugendlicher gegen 14.45 Uhr einen 13 Jahre alten Jungen aus Gelsenkirchen angesprochen und nach Geld gefragt haben, als sich dieser mit einem Freund am Heinrich-König-Platz in der Altstadt aufhielt. Als der 13-Jährige angab, Bargeld mit sich zu führen, forderte der 15-Jährige die Herausgabe, packte den Jungen und drohte mit Schlägen. Dem 13-jährigen Gelsenkirchener und seinem gleichaltrigen Freund gelang die Flucht, schließlich sprachen sie an der Peterstraße zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes an, die wiederum die Polizei verständigten. Alarmierte Polizeibeamte stießen im Nahbereich auf den jugendlichen Tatverdächtigen und seine Begleiter, auf die die Beschreibung passte. Der 15-Jährige wurde daraufhin mit zur Polizeiwache genommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben

