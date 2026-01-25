Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungseinbruch in Ückendorf, Täter festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 23.01.2026, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine derzeit unbewohnte jedoch nicht leerstehende Wohnung auf der Parkstraße. Dies wurde durch ein Familienmitglied mittels Videoüberwachung festgestellt und der Polizei über den Notruf mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten konnten neben einem offenstehenden Fenster auch eine männliche Person in der Wohnung feststellen. Die Person wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Süd zugeführt. In der Bekleidung wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Die Identität des Einbrechers ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

