Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach Kellerbrand

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Kellerbrand in der Luitpoldstraße in Gelsenkirchen-Schalke. Gegen 22.35 Uhr gingen am Montagabend, 19. Januar 2026, mehrere Notrufe bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein.

Lesen Sie hierzu den Bericht der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6199609

Durch die massiven Schäden an der Elektroinstallation musste das gesamte Haus vom Strom getrennt werden. Da die Wohnungen aber in einem eingeschränkt bewohnbaren Zustand waren, entschieden sich die Hausbewohner in ihren Wohnungen zu verbleiben und nicht die Unterkunft zu wechseln.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gesucht werden Zeugen, die etwas Auffälliges oder verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nehmen das zuständige Kriminalkommissariat 11 sowie die Kriminalwache telefonisch unter 0209 365 7112 und 0209 365 8240 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell